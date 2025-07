A Mortara Varzi e Corteolona ladri in due case e in una chiesa | magri bottini

A Mortara, Varzi e Corteolona si registrano recenti casi di furto con bottini esigui, segnando un incremento di attività illecite nella provincia di Pavia. In momenti di assenza, i ladri hanno preso di mira abitazioni e una chiesa, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza tra i cittadini. Un fenomeno che richiede attenzione e misure efficaci per garantire la tranquillità delle comunità coinvolte.

Pavia, 12 luglio 2025 - Tre furti, con magri bottini, in due abitazioni e in una chiesa, in tre diversi centri della provincia di Pavia. Mortara. A Mortara, nella mattinata di ieri, venerdì 11 luglio, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, i ladri si sono introdotti in una casa indipendente in via Don Minzoni. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, i malviventi hanno messo tutto a soqquadro in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato una cassaforte, che hanno aperto tagliandola con un flessibile, di cui erano evidentemente forniti, cosa che denota che non fossero ladri improvvisati ma ben attrezzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it