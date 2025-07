Casamonti | Dopo l' Iva sciogliamo gli altri nodi sul mercato dell' arte

Dopo l’abbattimento dell’IVA al 5% sulla compravendita di opere d’arte, si apre un nuovo scenario per il mercato artistico. Roberto e Michele Casamonti, titolari della rinomata galleria Tornabuoni, analizzano come questa riforma possa sbloccare investimenti, aumentare la circolazione delle opere e rafforzare il settore. Con questa svolta, altri nodi del mercato d’arte trovano finalmente una strada verso maggiore trasparenza e crescita.

Nell’acceso dibattito sulla riforma fiscale che ha finalmente abbattuto l’aliquota Iva sulla compravendita di opere d’arte – dal 22 al 5% - sono intervenuti Roberto e Michele Casamonti, titolari della prestigiosa galleria d’arte Tornabuoni che ha sedi a Firenze, Parigi, Roma e Forte dei Marmi e tratta in tutto il mondo opere dei maggiori artisti d’arte moderna e contemporanea. Il decreto che finalmente abbassa l’Iva al 5% quali benefici sostanziali porterà alle compravendite d’Arte? “Con questo decreto, l’Italia, che aveva un sistema fiscale e legislativo in generale estremamente svantaggioso e non competitivo rispetto all’Europa, si allinea ai parametri degli altri paesi europei, in particolare alla Francia, con un piccolo vantaggio che non sarà significativo, ma che ha un valore simbolico molto forte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it