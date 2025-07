Si perdono per raggiungere il bivacco | giovani infreddoliti salvati nella notte

a ritrovare la strada grazie al coraggio e alla determinazione, evitando così un pericoloso freezing. La loro notte di paura si è conclusa con il salvataggio, dimostrando ancora una volta quanto la prudenza e la tenacia possano fare la differenza in situazioni di emergenza outdoors. Questa storia ci ricorda l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare avventure in alta quota.

Brutta avventura nella notte per due giovani escursionisti, partiti ieri sera con l’intento di raggiungere il bivacco Rovedatti, in Val Tartano. Intorno alle 4 di questa mattina è scattato l’allarme: i due, a una quota di circa 1400 metri, avevano perso l’orientamento ma sono riusciti a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: raggiungere - bivacco - giovani - notte

CAI Gruppo Giovani Appennino Reggiano Bivacco Il Piano, 28-29 giugno 2025 Dal diario di bordo: "Carichiamo le macchine fino all’inverosimile: griglie, bevande di ogni tipo, tende, sacchi a pelo, salsicce e, ovviamente, i buonissimi peperoni della Virgi, insie Vai su Facebook

Si perdono per raggiungere il bivacco: giovani infreddoliti salvati nella notte; Val Tartano, due giovani escursionisti soccorsi nella notte; Veneto - Sei ragazzi bloccati in quota senza equipaggiamento, salvati nella notte dal Soccorso Alpino.

Cinque giovani bloccati in montagna di notte, salvati - Erano partiti ieri sera da Lecco, a piedi, per raggiungere il bivacco sul Monte Due Mani e passare lì la notte, ma hanno perso il sentiero e sono rimasti bloccati in cresta, a circa 150 metri ... Da ansa.it

Restano bloccati sul Monte Due Mani di notte, salvati cinque giovani - Il gruppo era partito ieri sera da Lecco, a piedi, per raggiungere il bivacco sul Monte Due Mani e passare lì la notte; smarrito il sentiero, sono rimasti bloccati in cresta, a circa 150 metri ... Scrive tg24.sky.it