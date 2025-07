Via Catania il terreno cede di nuovo | la paura dei residenti a sette anni dalla voragine

Sette anni dopo la tragica voragine, via Catania torna nel mirino delle paure dei residenti di via Lomellina, dove il terreno cede ancora una volta. La scena evoca ricordi angoscianti e solleva dubbi sulla sicurezza di un’area che sembra sprofondata nel tempo, tra tubature scoperte e recinzioni precarie. È urgente intervenire per ridare tranquillità e sicurezza a chi vive sotto questa minaccia costante.

Sette anni dopo, il timore torna ad abitare sotto i piedi dei residenti di via Lomellina, piccola traversa di via Catania nel II Municipio. Il terreno ha ceduto di nuovo, e stavolta a preoccupare non è soltanto la memoria della voragine del 2018 – quando una donna rimase ferita – ma la condizione attuale di un’area che sembra sprofondata nel tempo. La scena è eloquente: acqua che esce a spruzzo dalle tubature, recinzioni arancioni, una spaccatura profonda che svela condotte marce e un cantiere sospeso. Il video è stato girato e diffuso da Daniela, residente della strada, che racconta come tutto sia iniziato – di nuovo – lo scorso 10 luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Via Catania, il terreno cede di nuovo: la paura dei residenti a sette anni dalla voragine

In questa notizia si parla di: catania - terreno - residenti - sette

Recinta terreno comunale e crea una stalla abusiva a Catania allevando un cavallo e un pollaio: maxi multa - Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Catania per maltrattamento di animali, dopo aver recintato un terreno comunale e allestito una stalla abusiva.

Via Catania, a distanza di sette anni cede ancora il terreno sotto i palazzi; Piazza Lombardo Radice, terreno a rischio incendio: i residenti chiedono un intervento immediato; Alberi in sofferenza in piazza Croce Rossa Italiana: 'Impianto di irrigazione guasto da oltre tre anni'.

Via Catania, a distanza di sette anni cede ancora il terreno sotto i palazzi - Nel 2018, in un punto diverso ma contiguo, una voragine causò il ferimento di una passante ... Si legge su romatoday.it

Piazza Lombardo Radice, terreno abbandonato e a rischio incendio: cresce la protesta dei residenti - CATANIA – Sterpaglie altissime, erbacce ovunque e rischio incendi sempre più concreto. Segnala newsicilia.it