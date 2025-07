Torna l' allerta meteo su tutta la regione | temporali e possibili grandinate

La Liguria si prepara a affrontare un nuovo episodio di maltempo: temporali intensi e possibili grandinate minacciano la regione, dopo le recenti perturbazioni. L’allerta gialla emessa da Arpal ci invita alla prudenza, con condizioni meteo instabili previste dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio di domani, domenica 13 luglio. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore e come mettere al sicuro te e i tuoi cari.

Dopo il maltempo di fine giugno e quello di inizio settimana, torna il pioggia sulla nostra regione: Arpal ha emesso l'allerta gialla per temporali su tutta la Liguria dalle 3 del mattino alle 17 di domani, domenica 13 luglio. La situazione: cosa aspettarsi nelle prossime ore Arpal spiega. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

