Supplenze ATA e docente nello stesso anno | sì se non contemporanei No completamento

Se sei un aspirante ATA e anche un docente, ti sarà utile sapere che, secondo la normativa vigente, è possibile ottenere contratti sia come ATA che come docente nello stesso anno scolastico, a patto che le supplenze non siano contemporanee. Questa doppia opportunità aumenta le tue chance di lavorare nelle scuole e rappresenta una strategia vincente in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2025/26. Ma quali sono i dettagli e le condizioni precise? Scopriamoli insieme.

Molti aspiranti ATA sono inseriti anche nelle graduatorie docenti. L'una non esclude l'altra, anzi, si ha così una doppia possibilità di trovare incarico a scuola. Ma è possibile avere contratto sia come ATA sia come docente nello stesso anno? La circolare annuale sulle supplenze del personale scolastico ricorda la relativa normativa in vista dell'avvio dell'a.s. 202526. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docente - stesso - anno

I docenti sono entrati nella fase importante delle immissioni in ruolo e della scelta delle 150 preferenze per le supplenze. Dopo l’ultima informativa... Vai su Facebook

Supplenze ATA e docente nello stesso anno: sì, se non contemporanei. No completamento; Mobilità 2025/26: le indicazioni più importanti per compilare correttamente la domanda; Mobilità docenti, il preruolo per chi ha fatto supplenze fino al termine delle attività didattiche si deve considerare sempre 4 punti per anno?.

Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio - Si tratta dell'avvio alle supplenze del personale docente nell'anno scolastico 2025/26, la cosiddetta domanda per le max 150 preferenze. orizzontescuola.it scrive

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, tutto pronto: ecco i dettagli operativi. RISPOSTE AI QUESITI - Immissioni in ruolo del personale docente e supplenze anno scolastico: la stagione è entrata nel vivo. Da orizzontescuola.it