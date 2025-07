Casentino, un radiografico portatile per esami a domicilio.

Il Casentino si arricchisce di una straordinaria innovazione nel campo sanitario: un radiografico portatile per esami a domicilio, donato dall’imprenditoria locale all’ospedale di Bibbiena. Questa tecnologia all’avanguardia consentirà di effettuare radiografie anche in situazioni non urgenti, facilitando la diagnosi e il monitoraggio per i pazienti costretti a letto o con difficoltà di spostamento. Grazie a questa iniziativa, la cura diventa più vicina e accessibile per tutti...

Arezzo, 12 luglio 2025 – Casentino, un portatile radiografico per esami a domicilio La strumentazione è stata donata all'ospedale di Bibbiena da un gruppo di imprese e professionisti del territorio. Permetterà di effettuare radiografie nei casi non urgenti e per coloro che sono costretti a letto Radiografie a domicilio per i casi non urgenti. Da oggi è possibile anche in Casentino grazie alla donazione di un apparecchio portatile che permette di effettuare radiografie per il controllo di fratture o in caso di sospetta polmonite. Un servizio disponibile per tutte quelle persone non deambulanti,che cosi non è più necessario trasferire in ospedale per effettuare controlli, evitando movimentazione e trasporto spesso anche difficile e doloroso di questi pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it