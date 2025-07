Prenotazione vacanze un utente su tre vittima di truffe online I consigli degli esperti per evitarle

Prenotare le vacanze dovrebbe essere un momento di gioia, ma la realtà online evidenzia una crescente preoccupazione: un utente su tre finisce vittima di truffe digitali, spesso perdendo oltre mille euro. Per proteggersi e vivere serenamente il meritato riposo, è fondamentale seguire i consigli degli esperti. Ecco le strategie essenziali per evitare brutte sorprese e goderti le tue ferie in sicurezza.

Roma, 12 luglio 2025 – Tempo di vacanze ma anche di preoccupazione per la maggior parte degli utenti su internet, che in un caso su tre incappano in truffe online mentre cercano offerte. Nel 34% dei casi si tratta di un raggiro da oltre mille euro. Gli esperti come sempre consigliano prudenza, e danno alcune precise indicazioni. L’indagine di McAfee. Il 56% delle persone cerca sul web l’offerta migliore per le proprie vacanze, ma il 30% subisce una truffa o, almeno, conosce chi ne ha subito una. Nel 34% dei casi, il raggiro è di non meno di mille euro. A evidenziarlo, il rapporto ‘Safer Summer Holidays’ di McAfee, che ha intervistato 7. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prenotazione vacanze, un utente su tre vittima di truffe online. I consigli degli esperti per evitarle

In questa notizia si parla di: vacanze - truffe - esperti - prenotazione

Prenoti le vacanze online? Occhio alle truffe: 6 consigli della Polizia per non cadere nella trappola dei cybercriminali - Prenotare le vacanze online può sembrare semplice e conveniente, ma bisogna stare attenti alle insidie dei cybercriminali.

“Chi lavora nel turismo organizzato ha una missione chiara: realizzare sogni e far vivere momenti di felicità… la Golden Team Viaggi vi protegge dalle truffe e vi segue prima , durante e dopo le vacanze … perché esserci significa tutelare sempre , significa ave Vai su Facebook

Prenotazione vacanze, un utente su tre vittima di truffe online. I consigli degli esperti per evitarle; Prenotazione online sicure per le tue vacanze, ecco i 6 consigli della Polizia e Airbnb per evitare le truffe; Sicuro di aver prenotato su Booking? Come riconoscere i siti clone e non cadere nella truffa del viaggiatore.

Prenotazione vacanze, un utente su tre vittima di truffe online. I consigli degli esperti per evitarle - Roma, 12 luglio 2025 – Tempo di vacanze ma anche di preoccupazione per la maggior parte degli utenti su internet, che in un caso su tre incappano in truffe online mentre cercano offerte. Si legge su msn.com

Prenotazione online sicure per le tue vacanze, ecco i 6 consigli della Polizia e Airbnb per evitare le truffe - Nel 2024 boom di truffe online: +14% rispetto all’anno precedente. Come scrive msn.com