Myanmar bombardato monastero buddista | 22 morti

Myanmar Un aereo da guerra della giunta ha bombardato un monastero buddista nel comune di Sagaing, dove molti abitanti del villaggio si stavano rifugiando. Almeno 28 civili sono rimasti uccisi nell'attacco, tra cui donne e bambini. - X Vai su X

Attacco aereo su monastero nel villaggio di lin ta lu provoca 22 vittime civili in myanmar - Un attacco aereo colpisce il monastero di Lin Ta Lu in Sagaing, Myanmar, uccidendo 22 civili tra cui bambini; la guerra civile continua a devastare la popolazione e i luoghi sacri diventano bersagli. Riporta gaeta.it