Zafferana Etnea, la meta estiva più amata dell’Etna, si prepara a vivere un’intensa stagione all’insegna dell’intrattenimento e della cultura. Da luglio a settembre, un ricco calendario di eventi animerà il centro cittadino, le frazioni e gli spazi più suggestivi del territorio, accogliendo cittadini, turisti e appassionati da tutta la Sicilia e oltre. Anche quest’anno torna “Etna in Scena”, la storica rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale, che trasformerà la “Perla dell’Etna” in un vivace palcoscenico sotto le stelle. Un programma trasversale e coinvolgente, capace di parlare a pubblici diversi, grazie a un’offerta che spazia dalla musica al teatro, dalla danza al cabaret, fino alle contaminazioni internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Al via a Zafferana Etnea, “Etna in Scena

Eruzione dal Cratere Sud-Est dell’Etna, ceneri anche a Zafferana Etnea - L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato intensi eventi esplosivi dal Cratere di Sud-Est dell'Etna, generando ceneri visibili anche a Zafferana Etnea.

Ma "Etna in Scena" è molto più di una rassegna musicale: è un contenitore culturale ampio, che comprende presentazioni di libri, opera lirica, spettacoli teatrali, concerti sinfonici con la Catania ...

