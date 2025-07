Asili nido materna e centro aggregativo a rischio sfratto | accordo Comune-Aler da 3 milioni di euro

Milano si impegna a tutelare il futuro dei suoi piccoli e delle loro famiglie, mettendo in campo un accordo da 3 milioni di euro con Aler per garantire la stabilità di asili nido, scuole materne e centri aggregativi in cinque quartieri strategici. Una mossa concreta per rafforzare il welfare cittadino e assicurare servizi senza interruzioni, anche in presenza di immobili di proprietà di terzi. La città dimostra così di credere nel valore dell’infanzia come pilastro del suo sviluppo.

Milano, 12 luglio 2025 – Una soluzione stabile per i servizi all’infanzia di cinque quartieri della città. Non solo: oltre a garantire continuità a 4 asili nido e una scuola materna a rischio sfratto, il Comune paga l’affitto anche per il Centro aggregativo del Municipio 5. Contratti scaduti da 1 anno e disdetti. Le strutture sono fra i servizi per l’infanzia che il Comune offre in spazi non di sua proprietà. Sono ospitate in immobili di Aler Milano, i cui contratti di locazione sono scaduti lo scorso anno e sono stati disdetti dalla proprietà. L’Amministrazione, dopo interlocuzioni con Aler, con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte, ha definito le linee di indirizzo per assicurare la continuità ai cinque servizi educativi fino al 2031, stanziando per le nuove locazioni complessivamente circa 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asili nido, materna e centro aggregativo a rischio sfratto: accordo Comune-Aler da 3 milioni di euro

