Volo con motore in fiamme atterraggio d’emergenza a Torino per un Airbus 320

Un aereo della tratta Dubrovnic-Lione ha dovuto fare scalo a Caselle a causa di una guasto. Paura tra i passeggeri. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Volo con motore in fiamme, atterraggio d’emergenza a Torino per un Airbus 320

In questa notizia si parla di: volo - motore - fiamme - atterraggio

Il mistero del volo Air India precipitato, un motore installato a marzo: “Era completamente nuovo” - Il mistero dietro il tragico incidente dell'Air India si infittisce, sollevando dubbi sulla sicurezza degli interventi tecnici e sulle cause reali dello schianto.

Volo con motore in fiamme, atterraggio d’emergenza a Torino per un Air bus 320 https://lastampa.it/torino/2025/07/12/news/aereo_motore_fiamme_volotea_dubrovnic_lione-15229227/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Il passeggero sopravvissuto all'incidente aereo del volo Air India 171, precipitato giovedì scorso pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, nel nord-ovest dell’India, ha raccontato all'emittente nazionale indiana dal suo letto d'ospedale i mom Vai su Facebook

Volo con motore in fiamme, atterraggio d’emergenza a Torino per un Air bus 320; Roma, fiamme da un motore in volo: atterraggio d'emergenza a Fiumicino; Atterraggio d'emergenza a Denver, i passeggeri in piedi sull'ala dell'aereo in fiamme.

Guasto al motore in volo, aereo Volotea costretto ad atterraggio di emergenza a Torino - L’avaria ha interessato il volo Volotea v72087 partito da Dubrovnik, in Croazia, e diretto a Lione, in Francia ... Come scrive fanpage.it

Motore in panne, un Airbus costretto a un atterraggio di emergenza a Caselle - Il volo della compagnia Volotea, partito da Dubrovnik, avrebbe dovuto raggiungere Lione: attivata la procedura di emergenza per fermarsi a Torino ... Riporta rainews.it