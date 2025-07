Cina | gabbiani testabruna nella zona umida di Gahai

Nella suggestiva cornice della zona umida di Gahai, i gabbiani testabruna solcano i cieli con eleganza e spontaneità. Questi uccelli, simbolo di libertà e natura selvaggia, attirano ogni anno numerosi turisti desiderosi di ammirare questo spettacolo naturale unico nel suo genere. La loro presenza rende Gahai un’oasi di biodiversità e meraviglia, un luogo che incanta e invita alla scoperta. Un vero paradiso per gli amanti della natura e della fotografia, dove la magia si respira ad ogni volo.

Gabbiani testabruna volano sulla zona umida di Gahai, nella contea di Luqu della prefettura autonoma tibetana di Gannan, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, l'11 luglio 2025. I gabbiani testabruna presenti nella zona umida di Gahai hanno attirato molti turisti durante l'estate.

