Israele spari sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti | 27 morti e oltre 180 feriti Negoziati Gaza vicini al collasso

La tragedia si ripete nel cuore di Gaza, dove un attacco dell'IDF ha scosso una folla inerme in cerca di soccorsi, lasciando dietro di sé un bilancio atroce di 27 vittime e oltre 180 feriti. Mentre i negoziati per un cessate il fuoco si avvicinano al collasso, il dolore e la speranza si scontrano in un territorio ormai al limite dell’umanità. La pace sembra un miraggio, ma il mondo deve continuare a guardare.

Roma, 12 luglio 2025 – Non c’è fine all’orrore. L’ultimo raid dell'Idf, secondo fonti locali citate dalla Wafa, ha preso di mira una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Il bilancio è di almeno 27 palestinesi uccisi e oltre 180 feriti. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza è salito a 60 dalle prime ore di sabato, a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani in diverse zone dell'enclave assediata. Intanto migliaia di sostenitori degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a hanno manifestato in solidarietà con Gaza e per celebrare i recenti attacchi a due navi nel Mar Rosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, spari sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti: 27 morti e oltre 180 feriti. Negoziati Gaza “vicini al collasso”

