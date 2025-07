Pregano i Santi Louis e Zélie Martin e avviene il miracolo | il bambino guarisce

Nel cuore di una sofferenza senza speranza, la fede e la preghiera si sono fatte strada. I Santi Louis e Zelie Martin, genitori di Santa Teresina, hanno ascoltato l’appello di una famiglia in cammino tra dubbi e paure. E quando tutto sembrava perduto, ecco il miracolo: un neonato guarito. La potenza dell’intercessione dei santi ci ricorda che la speranza può trasformarsi in realtà. Leggi tutto l’articolo per scoprire com’è accaduto.

Il miracolo di guarigione di un neonato per intercessione dei Santi Louis e Zelie Martin: non c’erano speranze, ma la preghiera accorata è stata esaudita. Canonizzati nel 2015, i Santi Louis e Zelie Martin, genitori di un’altra grande santa dei tempi moderni, Teresa del Bambin Gesù e del Volto Santo, nota anche come Santa Teresina. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Pregano i Santi Louis e Zélie Martin e avviene il miracolo: il bambino guarisce

In questa notizia si parla di: santi - louis - martin - miracolo

Oggi 12 luglio, Santi Louis e Zelie Martin: genitori di Santa Teresina, modello di santità nel matrimonio - Oggi, 12 luglio, celebriamo i Santi Louis e Zelie Martin, genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù, esempi luminosi di santità vissuta nel matrimonio e nella famiglia.

La Madonna del Miracolo, Taviano, Lecce, Italia | Taviano Vai su Facebook

«Io, miracolato grazie ai coniugi Martin»; L’Eucaristia, «uno dei segreti della santità dei coniugi Martin»; «Papa Francesco proclamerà santi i coniugi Martin durante il Sinodo sulla famiglia».

Oggi 12 luglio, Santi Louis e Zelie Martin: genitori di Santa Teresina, modello di santità nel matrimonio - Genitori di Santa Teresa di Lisieux, i Santi Louis e Zelie Martin sono un modello di santità vissuta nel sacramento del matrimonio. Come scrive lalucedimaria.it

Il Papa conferma il miracolo di Carmen, dei coniugi Martin - Il miracolo di Carmen, una bambina di Valencia (Spagna), è stato riconosciuto da Papa Francesco, come realizzato per mezzo dell’intercessione dei coniugi Louis Martin (1823- Da lalucedimaria.it