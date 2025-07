gaza israele apre il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari

Una tragedia scuote Gaza mentre il mondo rimane testimone di un altro dramma umanitario: le forze israeliane aprono il fuoco su una folla in attesa di aiuti, causando decine di vittime e feriti. Una scena di sofferenza e ingiustizia che richiede attenzione immediata e una risposta globale. La crisi si fa sempre più grave, e il bisogno di solidarietà non è mai stato così urgente.

Almeno 27 palestinesi hanno perso la vita e oltre 180 sono rimasti feriti nei pressi del punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, dove – secondo fonti locali citate dall'agenzia Wafa – le forze israeliane avrebbero aperto il fuoco su una folla in attesa di ricevere aiuti umanitari. Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha raggiunto quota 60 nelle prime ore di sabato 12 luglio, come confermato da fonti sanitarie, a causa di bombardamenti e sparatorie che hanno colpito diverse aree. Intanto, sul fronte diplomatico, un funzionario palestinese ha dichiarato alla Bbc che i negoziati in corso a Doha tra Hamas e Israele sarebbero « sull'orlo del fallimento ».