Sardegna | al lavoro per il 1° Rally Città di Cagliari

Sardegna si prepara ad accogliere il 1176 Rally Città di Cagliari, un evento che promette emozioni e adrenalina sull’asfalto dell’isola dei Quattro Mori. Dal 12 al 14 dicembre, la città si trasformerà nella cornice di una competizione senza precedenti, organizzata dall’AC Cagliari. Questa novità sportiva porterà l’attenzione nazionale e internazionale sulla splendida Sardegna, che si conferma meta ideale per eventi di grande impatto. La sesta edizione della Serata in rosso all’Orange Padel Club di Calata Mercedari ha già acceso i motori per

Un nuovo rally su asfalto sull'isola dei Quattro Mori: dal 12 al 14 dicembre si terrà il 1° Rally Città di Cagliari, organizzato dall'AC Cagliari. Una novità assoluta che vedrà la città sarda protagonista di quest'inedita manifestazione sportiva La sesta edizione della Serata in rosso all'Orange Padel Club di Calata Mercedari, è stata l'occasione per .

Comunicato stampa n°1 del 18 giugno 2025 1° Rally Città di Cagliari: una novità nel calendario ACI Sport in programma dal 12 al 14 dicembre Tre giorni di grande spettacolo con la prima edizione del Rally Città di Cagliari organizzato dall'Automobile Club C Vai su Facebook

