Guardia medica anche a Casalabate | attiva tre giorni a settimana per sei ore

A Casalabate, l’attesa per un’assistenza medica tempestiva si riduce grazie all’attivazione della guardia medica, presente tre giorni a settimana per sei ore. Una novità importante dal 14 luglio al 15 settembre, che dimostra come, nonostante le sfide, si possa trovare una soluzione per garantire la salute e il benessere della comunità locale. La cura del territorio continua a essere una priorità, anche nei momenti più complessi.

CASALABATE (SquinzanoTrepuzzi) – Dal 14 luglio al 15 settembre sarà attivato il servizio di guardia medica a Casalabate, nonostante la carenza di medici e altre questioni di tipo amministrativo. Il Distretto socio sanitario (Dss) di Campi Salentina ha trovato una soluzione, almeno parziale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

