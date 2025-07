Giani sulla candidatura in Toscana dovevo dare una scossa

Mancano 90 giorni alle elezioni e il clima politico in Toscana si fa sempre più acceso. Eugenio Giani, presidente regionale, sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo con Elly Schlein, riconoscendo la necessità di una strategia condivisa a livello nazionale. La sfida ora è rafforzare l'unità territoriale per conquistare il consenso dei cittadini e portare avanti un progetto che risponda alle loro aspettative.

Con Elly Schlein "il dialogo c'è, c'è sempre stato. E a mio giudizio è un dialogo estremamente costruttivo perché comprendo la dimensione del quadro nazionale. E' giusto che la segretaria si muova in una logica di quadro nazionale". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ai giornalisti. "Per quello che riguarda invece l'ambito in cui io mi muovo e quello territoriale. Mancano 90 giorni alle elezioni e conseguentemente da parte mia c'era anche la necessità di dare un po' una scossa" con la conferma della candidatura, "perché vi sia quella capacità di mobilitazione che fa passare dal livello ordinario di impegno, di lavoro, di gestione a quello che si presenta nel momento in cui alle elezioni si deve arrivare con le idee chiare verso i cittadini e quindi su chi è il candidato a presidente, su quella che è la coalizione ".

