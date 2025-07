Come riconoscere ed evitare le insidie in rete | la polizia incontra i giovanissimi

Scopri come proteggerti dalle insidie della rete e navigare in tutta sicurezza. La polizia di Stato, nell’ambito di "Cyber Summer", ha incontrato giovani e genitori a Begato per condividere consigli pratici e strategie efficaci. Un’occasione unica per imparare a riconoscere i rischi online e adottare le migliori pratiche per proteggere te stesso e i tuoi cari. Perché conoscere il web significa anche saperlo usare responsabilmente.

Nell’ambito dell’iniziativa "Cyber Summer" la polizia di Stato, venerdì pomeriggio, ha incontrato a Begato, al campus della protezione civile Alfa Group, oltre 30 bambini e adolescenti, più numerosi accompagnatori. Obiettivo della giornata, illustrare le modalità di navigazione sicura sul web. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

