Golf Alps Tour | Bergamaschi secondo in Spagna vittoria per Hortal

Il golf internazionale regala emozioni e sorprese, e l'ultimo evento dell'Alps Tour ne è la prova. Nella suggestiva cornice del Club de Golf Las Pinaillas ad Albacete, Antonio Hortal si impone con una performance eccezionale, conquistando il secondo successo stagionale per un talento spagnolo. Con un finale al cardiopalmo, il giovane campione chiude con un birdie sull’ultima buca, aggiungendo un altro capitolo brillante alla sua carriera e portando la Spagna in vetta nella stagione.

Sul percorso del Club de Golf Las Pinaillas (par 72), ad Albacete in Spagna, Antonio Hortal ha vinto con 200 (65 68 67, -16) colpi l’Alps de Las Castillas davanti all’italiano. Antonio Hortal ha vinto con 200 (65 68 67, -16) colpi l’Alps de Las Castillas e ha siglato l’ottavo successo dei giocatori spagnoli nei primi 13 eventi stagionali. Sul percorso del Club de Golf Las Pinaillas (par 72), ad Albacete in Spagna, con un birdie sull’ultima buca (67, -5, otto birdie, tre bogey) ha superato i suoi connazionali Javier Barcos ed Esteban Vazquez Martin (am) e Filippo Bergamaschi (66 71 64), autore di un’ottima prova, che erano già in club house con lo score di 201 (-15) probabilmente pensando a un playoff. 🔗 Leggi su Sportface.it