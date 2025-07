Ufficiale Pioli torna in Serie A | è il nuovo allenatore della Fiorentina

Con grande entusiasmo, la Fiorentina annuncia il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola, segnando l'inizio di una nuova era carica di aspettative. Dopo aver conquistato i cuori dei tifosi con il suo stile e la sua capacitĂ di guidare grandi squadre, Pioli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi in maglia viola. Un ritorno che riaccende la passione e la speranza nel cuore del club e dei suoi sostenitori.

Ora è ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’annuncio è arrivato questa mattina attraverso i canali social del club viola, che ha così dato il via a un nuovo ciclo tecnico dopo la separazione da Raffaele Palladino. Per Pioli si tratta di un ritorno a casa, avendo giĂ guidato la Fiorentina tra il 2017 e il 2019, prima della lunga e significativa avventura alla guida del Milan. Dopo l’Al Nassr, il ritorno in Italia. Reduce da un’esperienza all’estero con l’ Al Nassr, il tecnico emiliano torna dunque in Serie A con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati a Firenze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it