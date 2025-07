Treni e ritardi sarà un agosto da incubo | Milano-Roma in 5 ore quasi 7 per Napoli Dai voli al bus le differenze di prezzo

Scopri come affrontare al meglio i disagi e risparmiare, confrontando voli, bus e treni per un'estate senza stress e con il portafoglio al sicuro.

Non bastassero gli scioperi, i guasti e i ritardi già all'ordine del giorno, si preannuncia un agosto complicato per chi in piena estate deciderà di spostarsi in treno per. 🔗 Leggi su Leggo.it