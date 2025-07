Notturno per la terra al museo Griffo si inaugura nuovo progetto di Agrigento 2025

Notturno per la Terra al Museo Griffo segna l'inizio di una nuova avventura di Agrigento 2025, un progetto che invita a riflettere sulla distribuzione del riposo, della cura e del silenzio nella nostra società. Tra domande profonde e immagini suggestive, questa iniziativa ci guida a riscoprire il valore del riposo collettivo e individuale, sottolineando l'importanza di rispettare i ritmi naturali e umani. Esiste davvero qualcuno che ha il diritto di disturbare il nostro sonno?

