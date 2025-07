Calciomercato Juve | la partenza di Alberto Costa cambia il futuro di…Weah Effetto domino sulle fasce cosa può succedere in caso di addio del portoghese

Il calciomercato della Juventus si svela come un intricato gioco di strategia, dove ogni decisione può influenzare il destino di interi reparti. La partenza di Alberto Costa potrebbe rappresentare il catalizzatore di un effetto domino sulle fasce, con Weah pronto a diventare protagonista di un futuro ancora tutto da scrivere. Cosa succederà se anche il portoghese dovesse lasciare i bianconeri? La risposta potrebbe ridefinire le scelte di mercato di Casa Juventus.

Calciomercato Juve: l’addio di Alberto Costa può cambiare il futuro di Weah. Cosa succede in caso di partenza dell’esterno portoghese. Il calciomercato Juve è un domino in continuo movimento, dove ogni mossa ne influenza un’altra. Secondo un nuovo, interessante scenario riportato dal giornalista Giovanni Albanese, la cessione ormai imminente di Alberto Costa allo Sporting CP potrebbe avere una conseguenza diretta e inaspettata sul futuro di Timothy Weah, bloccandone di fatto la partenza. L’effetto domino della cessione di Costa. La situazione è chiara. La Juventus sta per incassare 20 milioni di euro dalla vendita del talentoso esterno portoghese Alberto Costa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: la partenza di Alberto Costa cambia il futuro di…Weah. Effetto domino sulle fasce, cosa può succedere in caso di addio del portoghese

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - partenza - alberto

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Alberto #Costa è corteggiato dallo #SportingCP, i portoghesi offrono €15M. La #Juventus ne chiede 20, nelle prossime ore previsti nuovi contatti tra le parti. #Juve #Calciomercato #transfers. [@OAccomando91] - X Vai su X

Alberto Costa, addio Juve? Lo Sporting fa sul serio e mette sul piatto 20 milioni di euro per riportare il talento portoghese a casa. #AlbertoCosta #Juventusnews24 #juve #SportingCP #Calciomercato #SerieA #PrimeiraLiga #NewsMercato #Juve Vai su Facebook

Juventus, Alberto Costa: Con Tudor ho avuto più opportunità; voglio giocare con Cristiano Ronaldo; Juve, vicino un acquisto in difesa; Calciomercato, la Juve prende Alberto Costa e aspetta Kolo Muani. Milan, tutto su Walker.

Alberto Costa Juventus, canale aperto con lo Sporting Lisbona: cosa può succedere dopo che la prima offerta è stata rifiutata. Il punto - valutando anche altre operazioni di mercato che potrebbero influenzare la decisione finale sulla partenza del terzino portoghese. Si legge su juventusnews24.com

Mercato Juve, restyling sulle fasce: via Weah e Alberto Costa, svelato il piano del club per sostituirli. Chi può arrivare questa estate - Chi può arrivare in estate: la lista degli obiettivi La Juventus sta pianificando un restyling ... Come scrive juventusnews24.com