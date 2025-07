Allarme droga Cobret | a Roma come zombie sul Gra I suoi vapori danno dipendenza immediata

L’allarme droga a Roma si fa sempre più preoccupante: il Cobret, la nuova minaccia, trasforma i giovani in zombie sul Gra con vapori che generano dipendenza immediata e devastante. Questa sostanza, simile a un morso di Cobra, agisce in modo insidioso, rendendo chi la assume schiavo di una dipendenza micidiale in pochissimo tempo. È ora di conoscere e combattere questa nuova minaccia prima che diventi un’epidemia senza controllo.

L’ultima micidiale droga si chiama “cobret” e l’assonanza con il Cobra non è casuale, un morso che rende zombie e dipendenti dopo poche inalazioni. Una forma di eroina, proveniente probabilmente da scarti della produzione di eroina o comunque contenenti residui di lavorazione tossici che viene inalata senza il classico buco. Sono sufficiente i vapori per trasformare i suoi consumatori in veri e propri zombie e provocare una dipendenza micidiale. Ne sanno qualcosa gli automobilisti romani che giovedì pomeriggio hanno rischiato di investire un 40enne sul Grande raccordo anulare. Come si riporta Alessia Marani sul Messaggero gli “zombie” del crack e del Cobret spuntano come funghi in diversi quartieri della Capitale: dal Quarticciolo a San Basilio, nelle case abbandonate dagli enti a Cinecittà e alla Magliana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Allarme droga Cobret: a Roma come zombie sul Gra. I suoi vapori danno dipendenza immediata

