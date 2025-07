Aereo con motore in fiamme atterraggio d' emergenza a Torino Panico tra i passeggeri scalo bloccato

Un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Torino Caselle ha scatenato il panico tra i passeggeri di un Airbus 320 di Volotea, partito da Dubrovnik. Con il motore in fiamme e condizioni critiche, l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza ha evitato conseguenze più gravi. La scena di tensione e adrenalina si è vissuta mentre l’aereo si preparava a toccare terra sotto scorta, lasciando tutti con il fiato sospeso. Un episodio che ricorderanno a lungo.

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Torino Caselle per un Airbus 320 della compagnia aerea Volotea. Paura per i passeggeri del volo partito sabato mattina da Dubrovnic, in Croazia

In questa notizia si parla di: atterraggio - emergenza - torino - passeggeri

Tensione alle stelle questa mattina, sabato 12 luglio 2025, all' aeroporto Sandro Pertini di Caselle.

