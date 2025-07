Catania 36enne in via Vicenza lancia di tutto dal balcone | i carabinieri evitano un incendio e lo denunciano

Una sera agitata a Catania, quando un uomo di 36 anni in via Vicenza ha scatenato il panico lanciando oggetti dal balcone e gridando frasi sconnesse. Il pronto intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha evitato che si verificasse un incendio o si verificassero conseguenze più gravi, denunciando l’uomo per le sue azioni pericolose. La sicurezza cittadina torna sotto controllo grazie alla prontezza delle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri in una palazzina di via Vicenza. Alle ore 22,40 circa, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Catania è stata chiamata a intervenire in via Vicenza, all’interno di una palazzina di cinque piani, in seguito a una segnalazione riguardante un soggetto in evidente stato di agitazione. L’uomo, 36 anni, stava lanciando oggetti dal balcone e urlando frasi prive di senso. Oggetti in strada e minacce ai passanti. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente notato diversi oggetti danneggiati sulla strada, tra cui un portacenere metallico e alcune scope. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, 36enne in via Vicenza, lancia di tutto dal balcone: i carabinieri evitano un incendio e lo denunciano

In questa notizia si parla di: catania - vicenza - carabinieri - 36enne

Catania: oggetti dal balcone e minacce ai passanti; Si barrica in casa e lancia oggetti dal balcone, 36enne in preda all'alcol fermato e denunciato; Vicenza, morto dissanguato per una caduta ma era un omicidio: arrestata la fidanzata.

Catania, i Carabinieri bloccano e denunciano un uomo per resistenza a pubblico ufficiale - Intorno alle 22:40, una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Catania è intervenuta in via Vicenza, all’interno di una palazzina di cinque piani, a seguito di una segnalazione riguardante una persona in ... Secondo catanianews.it

Vicenza, "morto dissanguato per una caduta" ma era un omicidio ... - MSN - La fidanzata dell'uomo, una 36enne sua connazionale, è stata arrestata al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri e che hanno convinto la Procura di Vicenza a disporre un provvedimento ... Si legge su msn.com