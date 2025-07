Calciomercato Brown spiega il no al Milan | È cambiato tutto quando …

Nel calciomercato estivo, il trasferimento di Archie Brown dal Milan al Fenerbahçe ha sorpreso tutti. Spiegando il suo no ai rossoneri, l’attaccante ha rivelato i motivi di questa scelta, che hanno rivoluzionato le sue prospettive e cambiato tutto per il suo futuro. Ma cosa ha spinto Brown a optare per il club turco? Scopriamo insieme le sue parole e i dettagli di questa decisione inaspettata.

Archie Brown, obiettivo di calciomercato del Milan, ha scelto di andare al Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Brown spiega il no al Milan: “È cambiato tutto quando …”

In questa notizia si parla di: calciomercato - brown - milan - spiega

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Brown possibile titolare. Lo ritengono …” - Il calciomercato del Milan si infiamma con le ultime indiscrezioni di Pellegatti, che svela il possibile arrivo di Brown dall'Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riporta @dani.longo86, al #Milan è stato offerto il terzino spagnolo #Gutierrez del #Girona Il suo costo è di 25 milioni e il 50% appartiene al Real Madrid Link nelle storie per l’articolo completa Vi piacerebbe Vai su Facebook

Tutto il mercato in | .it; Milan, rivoluzione sulle fasce: Doué e Pubill in lizza a destra, Brown possibile erede di Theo Hernandez; Theo settimana prossima firma in Arabia. Brown piace al Milan.

Mourinho sorpassa Allegri: Brown vola verso il Fenerbahce, Milan beffato. E Jashari resta bloccato - I turchi hanno trovato l'accordo col Gent, l’esterno si vedeva rossonero ma la nuova offerta dovrebbe averlo convinto. Scrive tuttosport.com

Perché Archie Brown ha scelto il Fenerbahçe e non il Milan - L'esterno sinistro classe 2002 ha sciolto gli ultimi dubbi, mettendo fine a uno degli intrighi di questa prima fase di mercato ... Segnala calciomercato.com