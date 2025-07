Texas Trump nella zona delle alluvioni

Donald Trump, accompagnato dalla first lady Melania, ha visitato il Texas devastato dalle recenti alluvioni, esprimendo profonda solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. Le parole di dolore e speranza si uniscono alla volontà di ricostruire un domani migliore per questa comunità duramente colpita, ricordandoci che anche nei momenti più bui, l’unità e la compassione fanno la differenza. In questo contesto, resta importante impegnarsi per affrontare le cause e prevenire future catastrofi.

"I cuori degli americani sono a pezzi, siamo pieni di dolore e angoscia per la perdita di vite umane, compresi molti bambini che stiamo ancora cercando". Donald Trump ha visitato il Texas dopo le devastanti alluvioni che hanno distrutto la contea di Kerr e ucciso almeno 121 persone, compresi quei 27 bimbi che trascorrevano il fine settimana a Camp Mystic, un campeggio estivo. Il presidente era accompagnato dalla first lady Melania, insieme hanno incontrato le autorità ma soprattutto - e in privato - le famiglie delle vittime.

