Aree interne | sabato 19 luglio la conferenza programmatica a Benevento

Il 19 luglio a Benevento, le aree interne diventano protagoniste di una conferenza programmatica che promette di accendere i riflettori su un territorio ricco di potenzialità e sfide. Il PD Sannita, in sinergia con la segreteria nazionale, continua a dedicare attenzione e risorse a questi territori, riconoscendo il loro ruolo strategico per il futuro della provincia. Un appuntamento imperdibile per chi crede nel rilancio delle comunità locali e nel rafforzamento del tessuto sociale ed economico.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del PD Sannita a firma della Vice Segretaria provinciale, Giovanna Petrillo. "Il Partito Democratico del Sannio, in piena sinergia con la segreteria nazionale del partito, ha da tempo posto le aree interne al centro della sua azione e proposta politica. Si ricorderà, ad esempio, che lo scorso anno – unico partito della nostra provincia – le Aree Interne siano state teatro ed argomento della festa dell'Unità svoltasi a Foiano di Val Fortore con ospiti di livello nazionale. Fa quindi molto piacere che, recentemente, altre forze politiche abbiano scoperto ed abbracciato l'importanza del tema.

