Rete ospedaliera Bronte rischia tagli pesanti | confronto aperto tra sindaci e Regione

rimodulazione della sanità locale, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti senza sacrificare la qualità dell’assistenza. Tuttavia, la proposta sta sollevando preoccupazioni e opposizioni tra la comunità e i sindaci, pronti a difendere un patrimonio fondamentale per il territorio. La discussione si infuoca: il futuro della rete ospedaliera di Bronte è davvero in bilico. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa delicata partita.

La Regione Siciliana ha avviato un confronto con i sindaci del territorio sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera. L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha convocato i primi cittadini per raccogliere osservazioni e indicazioni entro una settimana. Al centro della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: rete - ospedaliera - confronto - sindaci

Rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione, Cisl Fp: "Basta con gli annunci" - rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione. La Cisl FP di Agrigento denuncia da tempo i ritardi nell’adozione della nuova rete ospedaliera, dell’atto aziendale e dell’aumento delle dotazioni organiche.

Rete ospedaliera, Giuseppe Lombardo: "L’ASP manterrà inalterati i posti letto per acuti a Caltagirone" - «Accolgo con favore la scelta dell’Asp di Catania di avviare un confronto diretto con i sindaci. È un segnale concreto di attenzione ver... - https://insanitas.it/ - X Vai su X

Sindaci e sindacati all’attacco sulla bozza della nuova rete ospedaliera siciliana: meno posti letto e confronto istituzionale assente. L’Anci: «Non possiamo accettare un piano calato dall’alto». Vai su Facebook

Rete ospedaliera, Bronte rischia tagli pesanti: confronto aperto tra sindaci e Regione; Caltanissetta. Cgil: “Piano Rete ospedaliera sarà presentato alla conferenza dei sindaci senza confronto con organizzazioni sindacali del territorio”; Sanità territoriale: Conferenza provinciale dei sindaci sulla rimodulazione della rete ospedaliera.

Sanità, per la rete ospedaliera i sindaci catanesi “strappano” sette giorni di tempo in più alla Regione - Il vertice con l’assessore regionale Daniela Faraoni che ha illustrato la visione del governo Schifani confermando un'apertura al dialogo ... Scrive lasicilia.it

Rete ospedaliera: dialogo con i sindaci per proposte condivise - CATANIA – Dopo l’incontro di ieri in Conferenza dei Sindaci della Città Metropolitana di Catania, durante il quale l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha illustrato la proposta di revi ... Segnala livesicilia.it