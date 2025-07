Giovani spacciatori fermati a Catania | la droga era nascosta sotto il sedile dell’auto

Due giovani spacciatori sono stati fermati a Catania con droga pronta per lo smercio, nascosta sotto il sedile dell'auto. La Polizia di Stato ha intercettato un 26enne di Gela e un 24enne di Capaci, entrambi in trasferta con l’intento di spacciare. La scoperta della sostanza stupefacente e il loro arresto rappresentano un colpo duro alla rete dello spaccio locale. La lotta contro il traffico di droga continua senza sosta, restando una priorità per le forze dell’ordine.

Arrestati due giovani con droga suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. La Polizia di Stato ha arrestato due giovani spacciatori, arrivati a Catania con sostanze stupefacenti già confezionate in dosi pronte per essere immesse sul mercato. Si tratta di un 26enne originario di Gela e di un 24enne di Capaci, entrambi in trasferta con l'obiettivo di vendere droga. Il controllo in piazza Ghandi e il forte odore di marijuana. I due sono stati intercettati da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Catania durante un controllo di routine in piazza Ghandi. Appena fermata l'auto, gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente dall'abitacolo.