Scopri i premiati e rivivi la magica cerimonia del Premio Marisa Bellisario 2025, trasmessa in diretta su Rai 1 il 12 luglio. Questa prestigiosa manifestazione, giunta alla sua 37ª edizione, celebra le donne che si sono distinte per meriti professionali e personali, mettendo in luce il talento e la valore femminile in diversi settori. La serata ha onorato personalità di spicco, testimonianza di un impegno costante per l’eccellenza e l’uguaglianza.

La cerimonia di premiazione del Premio Marisa Bellisario 2025 si è svolta nella notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio, trasmessa in diretta su Rai 1. Questa manifestazione, giunta alla sua 37ª edizione, rappresenta un importante riconoscimento alle donne che si sono distinte nel corso dell’anno per meriti professionali e personali. La serata ha celebrato figure di spicco provenienti da vari settori, premiando personalità che si sono contraddistinte per determinazione, capacità e impegno. il premio marisa bellisario 2025: il riconoscimento alle donne di talento. Il Premio Marisa Bellisario, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, si propone di assegnare la Mela d’oro a donne che hanno dimostrato eccellenza e dedizione nelle proprie attività . 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Premio marisa bellisario 2025: scopri i premiati e la cerimonia su rai 1 il 12 luglio

