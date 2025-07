VIDEO Grifo in partenza per l' Argentina Gemello | Curiosi di vivere questa esperienza

Il Perugia sta partendo alla volta dell'Argentina per un ritiro di diciotto giorni, un'occasione imperdibile per crescere e migliorare. Tra i protagonisti c'è il nostro estremo difensore, determinato a superare gli errori del passato e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Curiosi di vivere questa emozionante avventura? Seguiteci per restare aggiornati sui progressi e le sfide che attendono la squadra in terra sudamericana.

Il Perugia è in partenza per il ritiro in Argentina, che durerà diciotto giorni. L'estremo difensore si pone subito un obbiettivo importante: "Evitare di ripetere gli errori dello scorso anno". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: partenza - argentina - grifo - gemello

Perugia, il piano per la partenza in Argentina. Bacchin sarà valutato in ritiro da Cangelosi - Perugia si prepara a una settimana cruciale, con il piano per la partenza in Argentina che si fa sempre più concreto.

#Brunello sul Grifo tira in ballo in #Liverpool Vai su Facebook

VIDEO Grifo in partenza per l'Argentina. Gemello: Curiosi di vivere questa esperienza; Il Grifo 2025/26 parte da 23: ecco chi resta, chi va e chi torna; Per il Perugia del futuro si va a caccia di esperienza e personalità .

Grifo, ecco i convocati. Solo 18 biancorossi al raduno di stasera. Attesa per i rinforzi - Un solo volto nuovo, quello del centrocampista Giorgio Tumbarello, tante ... Lo riporta msn.com

Verso l’Argentina. Grifo: Seghetti non partirà. Giunti sì, ma la B chiama. Cessione molto probabile - La squadra si ritroverà il 9 luglio a Pian di Massiano per le visite mediche e per preparare la partenza per l’Argentina. Riporta msn.com