Il decollo poi lo strik | cos' è successo al volo Palermo-Milano

Un drammatico episodio ha scosso il volo Palermo-Milano di Ita, quando, pochi minuti dopo il decollo, un bird strike ha causato un'avaria al motore. La tempestiva reazione del comandante ha evitato il peggio, costringendo l'aereo a rientrare all’aeroporto di partenza. Un episodio che, purtroppo, si inserisce in un contesto già segnato da eventi simili recenti, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze in volo.

Si sono vissuti attimi di panico a bordo di un volo Ita in servizio lungo la tratta Palermo-Milano, quando, qualche minuto dopo il decollo, il motore ha presentato un' avaria a causa di un bird strike, costringendo il comandante a fare immediatamente rientro all'aeroporto del capoluogo siciliano: ad amplificare la portata dell'episodio c'è il fatto che si tratta del secondo caso nel giro di pochi giorni. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 luglio, a bordo di un vettore Ita decollato dallo scalo Falcone-Borsellino di Palermo e diretto all'aeroporto di Milano-Linate. Sono le ore 15. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il decollo, poi lo "strik": cos'è successo al volo Palermo-Milano

In questa notizia si parla di: palermo - decollo - volo - milano

Si accende una spia d'allarme dopo il decollo: volo Ryanair diretto a Verona rientra a Palermo dopo 20 minuti - Un volo Ryanair decollato da Palermo in direzione Verona ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza dopo soli 20 minuti.

Bird strike dopo il decollo, volo Palermo-Milano Linate costretto a rientrare Vai su Facebook

? Paura sul volo Palermo-Milano, bird strike in fase di decollo: dopo sorvolo sul mare, l’aereo rientra allo scalo http://dlvr.it/TLshBN #BirdStrike #VoloPalermoMilano #IncidentiAerei #ItaAirways #Sicilia - X Vai su X

Paura sul volo Palermo-Milano, bird strike in fase di decollo: dopo sorvolo sul mare, l’aereo rientra allo scalo; Bird strike per volo Ita Palermo-Milano dopo decollo: aereo torna indietro per motore in avaria, paura a bordo; Paura sul volo Milano-Palermo: costretto a rientrare per un bird strike, secondo caso in pochi giorni.

Paura sul volo Milano-Palermo: costretto a rientrare per un "bird strike", secondo caso in pochi giorni - Il comandante è stato costretto a tornare indietro all'aeroporto palermitano pochi minuti dopo il decollo per un'avaria al motore ... Scrive msn.com

Bird strike per volo Ita Palermo-Milano dopo decollo: aereo torna indietro per motore in avaria, paura a bordo - Paura per i passeggeri di un volo Ita di oggi da Palermo a Milano: l'aereo è stato costretto a tornare indietro dopo il decollo a causa del fenomeno del ... Segnala fanpage.it