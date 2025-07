Falsi contratti di assunzione a stranieri espulse sei persone

Un’operazione di vasta portata dello Sco ha smascherato falsi contratti di assunzione a stranieri, portando all’espulsione di sei persone e a controlli approfonditi in numerose aziende agricole. Un intervento decisivo per contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori, rafforzando la legalità nel settore agricolo. Questa azione dimostra quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione contro le pratiche illecite, contribuendo a un mercato più trasparente e giusto per tutti.

Nell’ambito di un’operazione a vasta scala dello Sco (il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato), che ha interessato più di venti province in tutta Italia, anche nel territorio Piacentino sono stati effettuati una serie di controlli ad alcune aziende agricole da parte della Squadra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

