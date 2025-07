E-Prix Berlino | Mitch Evans Jaguar conquista la pole position di Gara 1

In un Berlin E-Prix caratterizzato da pioggia torrenziale e condizioni estreme, Mitch Evans su Jaguar conquista la pole position di Gara 1, regalando emozioni intense. La sessione di qualifiche ha rischiato di essere cancellata, ma la direzione gara ha deciso di attendere, eliminando i duelli per garantire sicurezza. Con Oliver Rowland in terza posizione e pronto a giocarsi tutto, questa corsa promette spettacolo e sorprese sorprendenti fino all’ultima curva.

Pioggia battente e circuito praticamente allagato. Cancellate le Fp2, anche la sessione di qualifica ha rischiato di saltare. La direzione gara ha deciso di attendere per poi procedere, come a Shanghai, eliminando i duelli. Partirà dalla terza casella Oliver Rowlnad, pilota della Nissan e leader della classifica iridata che potrebbe aggiudicarsi il titolo già in Gara 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Berlino: Mitch Evans, Jaguar, conquista la pole position di Gara 1

