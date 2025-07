Inter e Milan linea dura contro gli ultras non graditi Ecco chi non potrà accedere a San Siro

Inter e Milan si preparano a una stagione senza compromessi contro gli ultras indesiderati. Le due società hanno deciso di respingere migliaia di richieste di rinnovo abbonamenti, adottando una linea dura in linea con i codici etici condivisi. Una mossa decisa che mira a tutelare il clima di rispetto e sicurezza negli stadi, segnando un nuovo capitolo nella battaglia contro comportamenti indesiderati. Ecco chi non potrà più entrare a San Siro.

Inter e Milan hanno scelto il pugno duro contro gli ultras in vista della prossima stagione: entrambe le società hanno respinto le richieste di rinnovo degli abbonamenti di centinaia di esponenti delle due curve, in quanto tifosi "non graditi" sulla base dei codici etici siglati dai due club. A darne notizia è "Il Corriere della Sera" nelle sue pagine milanesi, che spiega la scelta di Inter e Milan con gli esiti dell'inchiesta "Doppia Curva", che ha portato all'azzeramento dei vertici delle due curve con la condanna in carcere e pene a dieci anni dei presunti autori di due omicidi accaduti nell'ambiente ultras.

