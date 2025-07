Roma due risse tra stranieri | tre feriti uno è grave

E' divampata anche una rissa che ha coinvolto due cittadini somali, di 29 e 26 anni, entrambi soccorsi in ospedale e un gambiano di 30 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, due risse tra stranieri: tre feriti, uno è grave

In questa notizia si parla di: roma - risse - stranieri - feriti

Risse e spray urticante nella notte, chiuso noto locale del quartiere Coppedè a Roma - Nella notte, nel quartiere Coppedè di Roma, si sono verificati gravi episodi di violenza, tra risse e l’uso di spray urticante, all’interno di un noto locale.

Rissa a Saxa Rubra, sei arresti. In quattro restano feriti; Rissa tra stranieri con 5 feriti l'altra notte e in serata nuovo accoltellamento; Baby gang, due risse in poche ore, paura in Via Roma: volano botte, mazze e bidoni.

Rissa fra stranieri in viale Morroni: un ferito e cinque fermati - Rissa tra stranieri a Rieti alla fine di viale Morroni (vicino alla stazione) nel pomeriggio di ieri, 4 aprile. Segnala ilmessaggero.it

Rissa in centro tra stranieri. Feriti col coltello - MSN - Botte tra marocchini davanti a locale etnico a Robbio: due feriti con tagli e lesioni. msn.com scrive