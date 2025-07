Basket l' atleta Luigi Dioli ancora in biancazzurro | Spero di migliorare ulteriormente

Luigi Dioli, promettente atleta classe 2006, continua a indossare con orgoglio la maglia biancazzurra dell'Adamant Ferrara Basket, confermando il suo impegno e la volontà di migliorarsi ancora di più. Con i suoi 188 centimetri e la passione per il basket, Luigi si sta affermando come una stella nascente della Serie B Nazionale. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday per rimanere aggiornato sulle sue imprese e sui successi futuri del giovane talento ferrarese.

