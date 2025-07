Fiamme e fumo in un palazzo | due intossicati

Un incendio improvviso in un appartamento di Civitanova ha portato fiamme e fumo in un palazzo di via Ippolito Nievo, coinvolgendo due persone in ospedale. La rapidità dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la sicurezza domestica. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, sperando in una pronta ripresa per tutti.

Civitanova (Macerata) 12 luglio 2025 – Incendio in un appartamento in via Ippolito Nievo, nel quartiere di San Marone a Civitanova. Il fuoco si è sviluppato nell’abitazione al secondo piano di uno stabile. Due le persone in ospedale, un uomo di 67 anni, che abita nell’appartamento dove si è sprigionato il fuoco, e una donna di 93 anni, residente al piano superiore. Entrambi sono stati intossicati dal fumo; per fortuna le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 11.30 di questa mattina e sulle cause sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti in modo massiccio, con quattro mezzi, e a loro supporto anche le pattuglie dei carabinieri e gli equipaggi della Croce Verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamme e fumo in un palazzo: due intossicati

In questa notizia si parla di: fiamme - fumo - intossicati - palazzo

Bus prende fuoco, inferno sulla statale: fiamme alte e fumo, traffico paralizzato - ...ad assistere impotenti all'inaspettato sviluppo della situazione. Il fumo nero e denso si è diffuso nell'aria, creando un'atmosfera di angoscia e confusione.

Accoltella la madre e la uccide: poi si getta dal palazzo e si toglie la vita Vai su Facebook

Fiamme e fumo in un palazzo: due intossicati; A fuoco tre auto: fumo negli appartamenti, poliziotti evacuano palazzo. Cinque intossicati; Incendio nel palazzo, ragazzina si getta dal terrazzo per sfuggire al fuoco: è ricoverata. In ospedale anche 9.

In fiamme palazzo in largo Mengaroni a Tor Bella Monaca, evacuati i residenti - Fiamme questa sera, poco dopo le 19, in un palazzo in largo Mengaroni, nella periferia romana di Tor Bella Monaca. Da informazione.it

Tor Bella Monaca, incendio provocato dagli allacci abusivi ai contatori: 20 inquilini intossicati - Un fumo denso e acre ha invaso i corridoi e parte delle case, dichiarate inagibili, costringendo le forze dell’ordine a evacuare i residenti e trasferirli in alcune scuole ... Lo riporta rainews.it