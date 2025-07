Gazaspari su folla | 27 morti180 feriti

Una tragedia scuote Gaza: al meno 27 palestinesi sono stati uccisi e oltre 180 feriti in un tragico scontro tra civili e forze israeliane vicino ad Al-Shakoush. Questa escalation di violenza porta il bilancio totale delle vittime nella regione a 60, evidenziando la drammatica tensione e l'urgenza di una soluzione. La comunità internazionale è chiamata a intervenire per fermare questa spirale di violenza e garantire protezione ai civili innocenti.

13.40 Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi e oltre 180 sono rimasti feriti quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza sud. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza è salito a 60 dalle prime ore della giornata a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani in diverse zone dell'enclave assediata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - spari - folla - feriti

Gaza, spari da un elicottero israeliano su Khan Yunis: morti e feriti - Nella notte, un elicottero israeliano ha aperto il fuoco su Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, causando morti e feriti.

SCEGLIERE TRA FAME E SPARI. È quello che sta succedendo a Gaza a chi cerca di accedere al cibo o di distribuirlo. In meno di quattro settimane, più di 500 palestinesi sono stati uccisi e quasi 4.000 feriti solo nel tentativo di accedere al cibo o distribuirlo. Vai su Facebook

Spari sulla folla in fila per il cibo: decine di morti e feriti; Gaza: oltre 50 morti e 200 feriti per spari israeliani sulla folla; Sparatoria sulla folla, a Gaza una nuova strage degli affamati.

Striscia di Gaza. «Spari sulla folla in cerca di cibo: 27 morti a Rafah» - I mediatori di Hamas insistono: «Colloqui in bilico, quella presentata a Doha è una mappa di riposizionamento e ridislocazione dell'esercito israeliano che vuole restare» ... Secondo avvenire.it

Spari sulla folla in fila per il cibo: decine di morti e feriti - Almeno 30 persone sono state uccise e 130 ferite a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, durante un attacco israeliano contro l'unico centro di distribuzione alimentare ancora attivo della Global ... Come scrive ilroma.net