Fiorentina Pioli è il nuovo allenatore | chi è il tecnico nato a Parma

Si sapeva da settimane ma nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità: Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico nato a Parma 59 anni fa torna a sedersi sulla panchina viola dopo la prima esperienza tra il 2017 e 2019 ma anche dopo esserne stato calciatore negli anni compresi tra il 1989 e il 1995 come ha ricordato il club viola sul proprio sito web e sui canali social. Tra gli altri, dello staff di Pioli fanno parte anche il figlio Gianmarco in qualità di collaboratore tecnico mentre l'allenatore in seconda è Andrea Tarozzi (anch'esso ex calciatore viola).