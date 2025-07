De Pieri Inter è fatta per l’addio ai nerazzurri | c’è l’accordo con quel club di Serie B!

Giacomo De Pieri, giovane promessa dell’Inter, sta per iniziare una nuova avventura nel calcio professionistico. L’esterno offensivo classe 2006, dopo aver conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri con le vittorie in Primavera, ha siglato un importante accordo con un club di Serie B. Un passo decisivo nella sua carriera, che segna l’inizio di una promettente fase nel mondo del calcio professionistico.

Ecco dove andrà e i dettagli dell’operazione. Uno dei giovani talenti più promettenti del settore giovanile dell’ Inter, Giacomo De Pieri, sta per fare il suo salto nel calcio professionistico. L’esterno offensivo classe 2006, che ha impressionato con le giovanili nerazzurre vincendo il Campionato Primavera e successivamente venendo aggregato alla Prima Squadra per il Mondiale per Club, è ormai pronto a lasciare Milano per intraprendere una nuova avventura. Il trasferimento alla Juve Stabia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giovane De Pieri è vicinissimo al trasferimento alla Juve Stabia, squadra militante in Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com