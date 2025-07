Previsioni meteo Livorno allerta arancione domenica 13 luglio per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico

Previsioni meteo Livorno: domenica 13 luglio si preannuncia una giornata critica, con un'allerta arancione per temporali intensi e rischio idraulico idrogeologico. La protezione civile regionale invita alla prudenza dalle 7 alle 13, mentre già dalla mezzanotte si attiva il codice giallo. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le misure di sicurezza per affrontare con attenzione questa ondata di maltempo, proteggendo sé stessi e le proprie abitazioni.

La sala unica della protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo arancione a Livorno e provincia per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore dalle ore 7 alle ore 13 di domani domenica 13 luglio. Codice giallo, invece, in vigore dalla mezzanotte di oggi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - livorno - allerta - arancione

Previsioni Livorno, venerdì 16 maggio previste raffiche di vento fino a 60 km/h: allerta meteo gialla - Venerdì 16 maggio, Livorno e gran parte della Toscana saranno interessati da un'allerta meteo gialla per raffiche di vento che potranno raggiungere i 60 km/h.

Allerta arancione per temporali: cosa cambia da quella emanata giovedì? La spiegazione del Lamma e la previsione Vai su Facebook

Previsioni meteo Livorno, allerta arancione domenica 13 luglio per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico; Maltempo in Toscana: scuole chiuse a Livorno, Pisa e Grosseto. Precipitazioni anche nel Lazio; Scuole chiuse in Toscana da Livorno a Empoli per l'allerta meteo arancione: si teme la piena dell'Arno.

Allerta meteo arancione: domani chiuse le scuole ed i parchi - Livorno, 13 marzo 2025 – Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emanato una serie di avvisi di criticità a causa delle perturbazioni in corso e dell’atteso peggioramento delle ... Si legge su livornopress.it

Nuova allerta meteo arancione nel centro-nord della Toscana. Scuole ... - Il sindaco Lorenzo Alessandrini, alla luce dell'allerta meteo arancione diramata dalla Regione Toscana per domani (sabato 22 marzo), ha adottato i seguenti provvedimenti a tutela dell'incolumità ... Lo riporta gonews.it