bocchino e gli insulti choc di de giovanni col liquido giusto volgare e pavido

Uno scontro aspro nella kermesse estiva Il libro possibile, il festival in corso a Polignano a Mare, tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro e la solita ondata di odio social in cui spicca l'insulto inqualificabile dello scrittore Maurizio De Giovanni. Al festival pugliese tra il pubblico va in scena una contestazione al governo Meloni accusato tra le altre cose di "genocidio" e ogni volta che Bocchino, giornalista ed ex parlamentare di centrodestra, interviene piovono fischi. Con la firma del Fatto il confronto è serrato. Padellaro attacca."Tu sei innamorato di Giorgia Meloni tant'è vero che l'hai proposta per il premio Nobel per l'economia".