Vlahovic Milan | perché l’approdo dell’attaccante alla corte di Allegri risulta difficile ad ora Quali sono i motivi che ostacolano il suo addio alla Juventus

Il trasferimento di Dusan Vlahovic dal Juventus al Milan si sta rivelando più complicato del previsto, con ostacoli che frenano l’accordo. Tra questioni contrattuali, valutazioni economiche e strategie di mercato, le tensioni tra le parti aumentano, lasciando aperta la possibilità di un futuro incerto. Ma quali sono realmente i motivi che rendono difficile questa operazione? Scopriamo insieme i dettagli di una trattativa complessa e ricca di sorprese.

Vlahovic Milan: per quale motivo il possibile passaggio dell'attaccante della Juventus in rossonero risulta difficile. Cosa può succedere. Il rapporto tra la Juve e Dusan Vlahovic si avvia verso un vero e proprio scontro frontale. Secondo le ultime notizie riportate da Calciomercato.com, la situazione del centravanti serbo è arrivata a un punto di non ritorno, con il giocatore determinato a far valere le proprie ragioni contrattuali e un club che cerca disperatamente una via d'uscita per evitare di vedere il proprio calciomercato non decollare. Verso lo scontro: la decisione di Vlahovic di andare a scadenza.