Israele spara sulla folla in attesa di cibo al centro aiuti | 27 morti e oltre 180 feriti Negoziati Gaza vicini al collasso

Tra le immagini di sofferenza e distruzione che scuotono Gaza, si apre un nuovo capitolo di guerra e dolore. L’attacco dell’IDF contro civili in attesa di aiuti umanitari evidenzia la drammatica escalation del conflitto, con decine di vittime e negoziati ormai al collasso. È una crisi che richiede attenzione immediata e azioni concrete per fermare questa spirale di violenza.

Roma, 12 luglio 2025 – Non c’è fine all’orrore. L’ultimo raid dell'Idf ha preso di mira una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale. Il bilancio è di almeno 27 palestinesi uccisi e oltre 180 feriti, secondo fonti locali citate dalla Wafa. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza è salito a 60 dalle prime ore di sabato, a causa dei continui bombardamenti e spari israeliani in diverse zone dell'enclave assediata. Intanto migliaia di sostenitori degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a hanno manifestato in solidarietà con Gaza e per celebrare i recenti attacchi a due navi nel Mar Rosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net