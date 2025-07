Pistoia Gianna Nannini in concerto al Blues Festival

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: Gianna Nannini porta la sua magia a Pistoia nel cuore del Pistoia Blues Festival, durante il "Sei nell'anima – Festival European Leg 2025". Un concerto sold out che promette emozioni intense sotto le stelle, circondati da musicisti di talento. Non perdete l'occasione di essere parte di questo evento straordinario, dove musica e passione si incontrano in un’atmosfera unica. La musica vi aspetta: lasciatevi coinvolgere!

Pistoia, 12 luglio 2025 - Il 13 luglio il "Sei nell'anima – Festival European Leg 2025" di Gianna Nannini farà tappa a Pistoia al Pistoia Blues Festival (nella sezione "Storyteller") con un nuovo e imperdibile live sold out. Inizio concerto in piazza Duomo alle ore 21:30. Apertura cancelli alle ore 19. Ad accompagnarla sul palco dei musicisti d'eccezione coordinatati dal "band leader" Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. A completare il gruppo l’ingresso - al posto di Simon Phillips - del celebre batterista Thomas Lang, al fianco di Gianna da oltre vent’anni, e del chitarrista blues Patrick Murdoch. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, Gianna Nannini in concerto al Blues Festival

